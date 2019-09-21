臺灣企銀贊助嘉義縣中埔鄉成立的第9家「銀髮樂齡學堂」20日熱鬧揭牌。（柯宗緯攝）

臺灣企銀贊助嘉義縣中埔鄉成立的第9家「銀髮樂齡學堂」20日熱鬧揭牌。（柯宗緯攝）

臺灣企銀善盡企業社會責任，推動銀髮照護，透過協助偏鄉或資源缺乏社區贊助成立「銀髮樂齡學堂」，發揮公益互助精神，20日在嘉義縣中埔鄉贊助成立的第9家「銀髮樂齡學堂」熱鬧揭牌，愛心公益足跡已遍布全台。

臺灣企銀贊助下，為該社區長者提供共學、共餐、送餐及協助長者增進自我照顧能力等服務，讓當地長者均能獲得在地且妥適的服務。

中埔鄉深坑社區為多處村落所組成，村民多為年長者，青壯年大多外出打拼，人口老化程度較高且多數長輩多為獨居，社區整體人口結構趨向高齡，長期照顧需求人數也快速增加中。

108年創建深坑社區照顧關懷據點，服務範圍涵蓋3個村落，並提供供餐之服務，但因廚房空間為鐵皮搭建而成，長期曝曬於陽光下會產生高溫悶熱情況，廚房人員於此環境工作會有危險之疑慮，相關設施設備也非常缺乏，亟需各界協助金援。

臺灣企銀贊助改善協會相關設施並協助整修，期望藉由環境的改善，提升長輩參與健康促進及共食的意願，落實福利社區化之理念，營造永續、友善社區環境。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，希望持續透過贊助「銀髮樂齡學堂」的成立，讓年長者享有溫馨之社區環境及資源，增進年長者人際關係互動的機會，營造歡樂、健康社區，並期抛磚引玉激起社會共鳴。

目前該行除「銀色之愛信用卡」每次交易提撥刷卡金額0.3％之公益基金，另已設立公益信託樂齡悠活社會福利基金，作為相關贊助經費，用以協助弱勢族群，盼與各界攜手共創美好社會。

臺灣企銀迄今已陸續贊助高雄市旗山區糖廠社區、花蓮市民生社區、苗栗縣三義鄉雙潭社區、嘉義縣布袋鎮東港社區、金門縣烈嶼鄉青岐社區、南投縣中寮鄉龍眼林福利協會及雲林縣水林鄉瓊埔社區發展協會、屏東縣長治鄉德協社區發展協會等8個社區組織成立「銀髮樂齡學堂」。

(中時 )