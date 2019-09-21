【氣象】17號颱明起往北 週日韓國東方通過

週末出遊天，天公不作美！受到輕颱塔巴外圍環流影響，今（21日）北部會有局部大雨，基隆北海岸、大台北更可達到豪雨等級。氣象局今早針對北北基發布豪雨特報，新竹縣、宜蘭縣發布大雨特報，雨勢今天上午最明顯，出門要帶雨具。由於塔巴移動路線距離台灣尚遠，不致發布海上警報。

受「塔巴」颱風外圍環流影響，今天「北部及東北部」容易有局部大雨，其中的「基隆北海岸」及「台北、新北山區」有機會下局部豪雨，「花東」也有局部短暫陣雨；下半天隨著颱風逐漸遠離，北台灣的降雨將明顯緩和下來。

氣溫方面，今天各地晨間低溫約21至24度，白天溫度以北台灣較涼。北部及宜蘭地區21～25度；中部22～30度；南部22～32度；花東地區25～30度；外島地區24～32度。紫外線指數為高量～過量極，外出需記得防曬。

至於民眾關心的空氣品質，今天宜花東為「良好」等級；北部、中南部及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級，意指對敏感族群較不健康。雲嘉南沿海地區易有揚塵現象影響空品，短時間將達橘色提醒等級。

(中時電子報)