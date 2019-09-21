資深媒體人趙少康日前在網路節目表示，國民黨發連署聲明的31位大老中，有些人跟鴻海創辦人郭台銘拿錢，數目都很大。綠黨桃園市議員王浩宇直指，前總統馬英九和國民黨主席吳敦義確定沒有拿郭的錢。

王浩宇在政論節目《94要客訴》指出，據他掌握的情報，31個人裡面確定沒有去跟郭要好處的有馬英九和吳敦義，其他的部分有沒有拿就不確定了，他所聽到的有拿到好處的人數是個位數。

國民黨台北市議員徐巧芯點出，國民黨主席吳敦義在初選後就沒有見過郭台銘，都是透過郝龍斌等人；她也非常確定不是馬英九，因他是唯一對話被郭陣營公開的，馬和對方有一通電話和一次見面，那通電話還被郭陣營掛電話，因馬說了一堆大道理要郭團結，後來見面就是要郭不要選，對話也被郭陣營公開，顯然馬英九跟這件事無關。

徐巧芯表示，有些大老竟在初選過後還叫人家出來選，比較確定的是應該也不是朱立倫，因朱立倫初選後也沒見過郭，可能也不是國民黨副主席郝龍斌。

(中時電子報)