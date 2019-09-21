蔡英文論文謎團...調閱得過五關 藍秀5大疑點

蔡英文總統的論文事件延燒，倫敦政經學院（LSE）碩士畢業的無黨籍桃園市議員牛煦庭直言，蔡英文愈藏頭縮尾，愈惹人懷疑，何不主動公開論文？

牛煦庭在政論節目坦言，其實在網路上他也查不到自己的碩士論文，原則上他相信蔡英文的學歷學位是真的，現在疑點雖然很多，但不足以證明她的學歷是造假。他建議蔡英文要很嚴肅地處理這件事。

牛煦庭在政論節目表示，他在選舉時，為了把學歷攔掛上政經學院的碩士，便把畢業證書寄回駐英使館，外館再聯絡學校說這證書是不是真的，他們認證完就會送回來，中選會就會把學歷這件事登載如實，蔡總統也曾選過新北市長選舉、2012總統選舉，也會經過這個程序，因此他認為蔡的學歷應是真的。

牛煦庭點出，蔡英文回應論文是依當時的規定處理，但她為何只講一半，應要講當時的規定、程序是什麼，講得愈清楚，大家的懷疑才會愈少。要貼近真相就要找一樣是1980年代 同學校或英國的學校留學的論文，和蔡英文的論文做一下對照，並把這些疑點做一些釐清，才能完全消除疑慮。他強調，蔡英文愈藏頭縮尾會愈惹人懷疑，既然蔡自豪這是1.5個博士學位，表示是一個很棒的學術作品，那為何不主動交代、主動公開論文。

(中時電子報)