◎中國時報

南太平洋島國索羅門群島16日與我國斷交，吉里巴斯昨天閃電跟進，等於5天斷2邦交國。蔡總統兩岸、外交政策再成眾矢之的，前總統府發言人陳以信及國民黨都痛批蔡總統踏實外交踏不實，要求蔡英文總統道歉、外交部長吳釗燮下台，不過總統府抨擊中國野蠻行為導致斷交，宣布慰留吳。

國人喜歡吃胃成藥，要注意了！美國食藥局日前於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，衛福部食藥署清查，國內共有吉胃福適等38款藥品使用該原料藥，昨宣布展開預防性下架。若業者未依規定進行預防性下架，可依《消保法》，處以6-30萬的罰鍰。

針對蔡英文總統博士論文種種疑雲難以釐清，國民黨團昨天表示，此事攸關總統誠信，將提案成立調閱委員會找出真相。新北市議員林金結聲稱，若蔡英文學歷造假，有公務員登載不實的學歷，將不排除提告。

◎旺報

在以美國為首的全球降息大潮中，大陸自然也無法例外。中國人民銀行20日宣布調降LPR（貸款市場報價利率），這已是人行在近兩個月內第2度下調LPR報價。學者專家認為，人行此舉形同「變相降息」，且在大陸內部經濟數據回落、全球經濟下行壓力加大的情況下，LPR未來還有下降的空間。

受到中國人民銀行（大陸央行）調降LPR（貸款市場報價利率）的利多激勵，A股市場昨天早盤應聲上揚，上證指數更因此收復3000點大關。分析師指出，LPR下調對股市是一大利多，因此，此舉將引導企業融資成本回落，有利於所有行業，預計短期有助於提升市場風險偏好。

美國聯準會再次降息，全球掀起貨幣寬鬆風潮。《中國證券報》分析，2019年以來全球市場上演史上罕見的「股債雙牛」，目前看來，全球主要央行降息的故事還將持續；這當中，人民幣資產將因低估值受到全球資金追捧；考慮到債券收益率已低，股票的相對性價比逐漸凸顯，A股市場上低估值龍頭、高成長性、高股息的股票具備更好表現空間。

◎工商時報

繼大陸、歐洲後，美聯準會（Fed）宣布降息1碼，全球降息潮席捲而來，而國內利率雖維持不動，但台商回台投資近6,000億，而向來主導台股方向的外資也已連12買、合計買超達914億元，在資金簇擁下，本周包括緯創、中信金等17檔個股獲外資連買，周量能增加，率先啟動資金行情。

iPhone 11系列三支新機，20日於全球開賣，台灣列入首波開賣市場，五大電信公司20日在華納威秀舉辦開賣會，中華電信董事長謝繼茂表示，今年iPhone 11買氣比去年好，加上供貨充足，他樂觀預期今年iPhone新機銷售量會大幅成長。

國際美元回檔，台股開高站上10,900點，新台幣因外資匯入走揚，本周五度挑戰31元大關，20日終於站上30字頭，終場收在30.98元兌1美元，創逾四個月新高，升值2.6分，總成交量放大至16.3億美元。

(中時電子報)