天涼好吃鍋，台中新鍋物店也陸續開張！其中位口台中市北區崇德路二段「出雲鍋物」強調用原味慢熬出的菁華做湯底，其中客家老滋味素鍋，更是以麻油爆香豆皮、乾香菇，再以乾香菇頭、蘿蔔等多種蔬菜熬煮湯頭，讓素食者也能享用不一樣的古早味鍋物。
最近在台中市開設「出雲鍋物」，店裡主推海味卜卜蜆湯、慢慢熬雞湯、手作韓式泡菜以及客家老滋味素鍋，店裏採用熬煮湯頭的雞湯，取代雞湯塊調味，所有湯底都是以自然食材熬製成鍋底湯魂。
其中客家老滋味素鍋，是老闆娘高茄虹屏東內埔老家的辦桌菜，採用麻油爆香豆皮、乾香菇，再以乾香菇頭、蘿蔔等多種蔬菜熬煮湯頭，麻油香和香菇的濃郁滋味就算不是純吃素，搭上海鮮或肉片也一樣很美味。
另，「慢慢熬雞湯」則是採用雞骨熬煮3小時而成，天然的湯頭，喝了不會口渴；而燒酒雞用的是古早味中藥包加全酒，至於「海味卜卜蜆鍋」則是取澳門「贏到粥」卜卜蜆鍋的菁華，湯頭融合香油的香氣及蛤蜊的鮮甜。
店名：出雲鍋物
地址：台中市北區崇德路一段260號
電話：04-22350329
(中時 )
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