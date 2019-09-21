網友留言。（摘自批踢踢網頁）

總統蔡英文博士論文真偽成謎？引發民眾、學界好奇心。除牛津大學經濟史博士徐永泰率先赴LSE圖書館調閱，發表讀後感外；連台大學生林冠廷也赴倫敦政經學院借閱，在其臉書發表蔡論文摘要，提供關心者「聞香」。不過，據媒體報導，現卻傳出教育部和政大都沒有留存蔡英文的論文底本，但政大表示，總統升等時的審核工作都由教育部主導，教育部才有最完整的資料。

據《聯合報》報導，教育部和政大都沒有留存蔡英文的論文底本，對此，政大表示，總統升等的審核工作皆由教育部主導，教育部才有最完整的資料。對此，教育部則回應，教育部今年7月已赴政大取得蔡英文的畢業證書，只是因個資因素，無法公開。教育部更表示，總統當年升等副教授、教授時，教育部都留有當時的審查會議紀錄，已能證明升等的有效性。因教育部收到的升等件數多，論文底本沒有永久留存。

國家圖書館19日發布新聞稿表示，館內有典藏蔡英文升等副教授的兩本著作，只是因僅收錄一本，故不提供紙本之調閱，如有特殊需要，仍可洽詢櫃檯調閱。破除外界蔡升等論文不存在的流言。

不過，批踢踢網友認為，「畢業證書在政大幹嘛不早點拿出來」、「還要LSE補發」、「教育部和政治大學都無留存底本」、「明天又要繼續鎖定政經關不了囉」、「司法攻防時要求調閱即可」、「當時的東西? 炒這只有活在虛幻的人」、「認真說，我家老闆，畢業40年的碩論還在，更別說博班論文，而且還不只一本，碩論三本以上」、「神奇論文，全台灣找不到」！

(中時電子報)