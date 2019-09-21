總教練麥汀利(Don Mattingly)正式成為馬林魚隊史的招牌人物，球團21日記者會宣告與他續約兩年，還有第3年雙向選擇權。執行長吉特(Derek Jeter)親自說明：「這是令人興奮的日子。Donnie(麥汀利)相信我們的願景，他賭上一切，對我們的未來有信心，對這支重建中的球隊展現耐心。」麥汀利將成為馬林魚隊史執教最長的總教練，馬林魚也會成為麥總生涯掌兵最久的球隊。

一掃外界換帥傳言，吉特面帶微笑地表示，他和麥汀利可是麻吉，相識26年了，交情非同一般。吉特以暱稱Donnie來稱呼麥汀利，麥汀利甚至還比喻兩人最近一次的溝通過程就如電影《征服情海》女主角片尾向男主角說的：「你一聲Hello就征服我了。」吉特一開口就征服麥汀利了。

麥汀利是前任老闆羅瑞亞(Jeffrey Loria)簽下，沒想到換了老闆之後地位更穩固。麥總和新執行長吉特不僅關係夠鐵，最重要是理念相同，吉特需要一位著重培養新人的總教練，麥汀利則不介意天天輸球(很有耐心)。麥汀利帶了5年道奇，勝率再差都能過半，如今他已調整心態來幫馬林魚步上正軌。

這可以看出麥汀利不再使用陳偉殷的理由，陳偉殷當初是做為主力投手買來的，但近年球團策略從贏球轉為重建，陳偉殷並不包括在馬林魚的新藍圖。麥總一味提拔年輕投手，阿坎塔拉(Sandy Alcantara)、山本喬丹、羅培茲(Pablo Lopez)都只有23歲，而陳偉殷(開季時)已經33歲了。殘酷的現實是麥總在馬林魚將會留得比陳偉殷更久，雖然可能性不高，但陳偉殷被賣出去或許還比留在馬林魚有機會。

其實重建這種事交給麥汀利這種身價高的總教練有點浪費，《富比世》還指出當陳偉殷等人約滿離開之後，麥汀利可能成為少數比球員還貴的總教練。但吉特的最後一個理由更奇怪，他表示自己是那種不喜歡換教練的人，他棒球生涯只有兩個教練：托瑞(Joe Torre)、吉拉迪(Joe Giradi)。「對於年輕選手來說，他們需要一張熟悉的面孔，Donnie足以令人安心。」一般認為麥汀利是個不錯的總教練，然而馬林魚長年的問題都在管理層而不是總教練。

(中時電子報)