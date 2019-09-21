2019.09.20新聞深喉嚨 創紀錄！蔡政府90小時斷兩國 唯一理由剩阿共ㄟ陰謀？

內政部長徐國勇大動作率警政署長、刑事警察局長進駐高雄，更批高雄治安差。高雄市長韓國瑜怒嗆這是「政治辦案」，中央不該破壞高雄形象。新北市議員葉元之質疑，數據顯示台南明明治安最差，且屏東、桃園也曾發生駭人聽聞刑案，中央怎麼不去關切？

葉元之在《中天新聞》的政論節目《新聞深喉嚨》表示，根據數據顯示，在一般刑案的犯案總數，最高的是台南而非高雄；刑案的破獲率，高雄也是前三好的。總體而言，高雄的治安表現不差，反而是台南很差。

葉元之進一步指出，台南在刑案發生數高居六都第二，破獲率也是六都最差的，所以這叫做「中央卡韓，偉哲中槍」。要不是中央拿此事大做文章，大家也不會發現台南原來治安這麼差！若中央認為該派人坐鎮地方，那該先去台南。

此外葉元之補充，若以治安「恐怖感」而言，屏東有位直播主叫吳小哲，他在直播時直接被押走，之後被挑斷手腳棄置公園；6月桃園有兩位歹徒，拿著長短槍挾持9名人質，這些都很恐怖，值得中央好好關心。

(中時電子報)