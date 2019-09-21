21日是921大地震20周年，國民黨總統參選人韓國瑜凌晨1時47分，在921大地震發生的時間點PO文，並以1張點上燭火的照片，祝願台灣山河從此不驚、台灣歲月永遠太平。

韓國瑜臉書全文如下：

20年了，彷彿還是昨天。

山搖地動之後的斷垣殘壁，斷垣殘壁之下的驚慌悲慟，是20年不能遺忘的傷痛、是20年難以撫平的裂痕。

而在這些傷痛與裂痕之間，卻讓我們重新認識了對於天地自然的虔誠敬畏，也同時展現了台灣人民的堅韌勇敢與團結大愛。我們永遠不會忘記那數以萬計遭受巨變的生命與家庭，也不會忘記那數以幾十萬計投入救災與重建的志願者與善心人。

值此921大地震20周年同時也是國家防災日的今天，希望大家時時溫習關於敬天愛人的生命教育，更時時督促相關單位不斷加強在建築法規、公共安全、防災教育、應變系統、水土保持等方面的把控與審查，因為天災可以克服、人禍不能原諒。

祝願台灣山河從此不驚；

祝願台灣歲月永遠太平。

＃2020大選、＃總統、＃韓國瑜

(中時 )