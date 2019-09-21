全球瘋「開箱」熱潮，連民眾跟風，一名媽媽在臉書社團發文表示，這是「史上最可怕開箱文」，是其懷三胞胎時肚子像「健達出奇蛋」一樣，生產時耗盡了千年功力。文章一出，吸引2萬多人按讚，紛留言說，「太強了」、「怎麼走路啊」、「哇塞！第一名開箱文」。

女網友臉書社團《爆廢公社》分享2張照片，1張是自己9年前的孕照，1張是3胞胎出生照，並發文說，這是「史上最可怕開箱文」。她由於懷的是三胞胎，因此肚子就像「健達出奇蛋」一樣，生產時「耗盡了千年功力」，現在三胞胎都已經9歲。

從照片來看，女網友肚子又大又尖，文章一出吸引2.1萬人按讚，有網友被此「驚恐開箱文」嚇到，直呼「三胎ㄟ，好可怕，感覺肚皮碰到就爆了」、「那肚子背的很辛苦吧」、「怎麼走路啊」。

更多網友說，「媽媽好偉大哦」、「好厲害哦！辛苦媽咪了」、「最強開箱文，最強媽媽，五體投地了」、「超強！！這是比中樂透還低的機率，還是2男1女龍鳳胎。直接達陣！羨慕！」。

女網友在臉書社團《爆廢公社》分享照片及發文。（圖/爆廢公社）

(中時電子報)