前湖人總裁魔術強生聽到杜蘭特接受《華盛頓日報》專訪，埋怨自己從未融入勇士，也就是過得並不快樂，讓魔術強生不禁在《ESPN》節目上回嗆KD，「我希望KD可以找到快樂，但假如他在勇士找不到快樂，還能去哪裡找到快樂呢？」

「首先我必須替柯瑞按讚，他是兩屆年度MVP，為了贏球主動跟杜蘭特配合，克雷湯普生也一樣，」魔術強生說，「你知道誰承擔最多嗎？是克雷湯普生，在杜蘭特到勇士前，他的接球次數多很多，甚至是卓雷蒙格林，也都退居二線。」

「我只是認為杜蘭特在尋找真正屬於他的球隊，因為勇士永遠不會是他的，而是柯瑞的，」魔術強生說，「現在杜蘭特去了籃網，厄文也去了，一旦KD恢復健康，那裡或將成為他的球隊，也開始會想如能幫助籃網奪冠，才可獲得真正讚美。」

有趣的是，向來「小心眼」的杜蘭特，看完魔術強生的這段節目，第一時間發推回嗆，「糟糕的論點，只把別人意見換成自己的講出來，完全鬼扯！」接著就把推文快速刪除，這就是杜蘭特，永遠只能他批評別人，卻忍受不了別人說他！

(中時電子報)