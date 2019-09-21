北部今日氣溫下降有雨，出門要帶雨具。（資料照／季志翔攝）

氣象局表示，今（21日）白天輕颱塔巴距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部、東北部降雨非常明顯，基隆北海岸及大台北山區有大豪雨；新竹以北及宜蘭有局部大雨發生，以上地區民眾外出須特別留意。其他地方，花東也有局部短暫陣雨，中南部仍以多雲到晴為主。隨著颱風逐漸遠離，今晚到明日清晨北台灣降雨會逐步緩和。

氣象局大豪雨特報地區包括基隆市全部、新北市山區與北海岸、台北市山區。大雨特報區域有宜蘭縣、桃園市、新竹縣等3縣的全部與新北市平地、台北市平地，以上6縣市都要留意。氣象專家吳德榮則在個人專欄指出，明日大氣環境漸轉乾，各地天氣好轉，但花東在海陸風輻合區，仍有較大降雨機率。

此外，台灣西半部及東北部沿海地區及澎湖、馬祖易有8至10級強陣風，尤其基隆北海岸、東北部地區及台中至雲林沿海地區有9至11級強陣風，西半部內陸地區亦有較強陣風。本島、外島）沿海及鄰近海域也會出現較大風浪，海上作業及海邊活動都要留意安全。

至於塔巴颱風近中心最大風速已達每秒30公尺，以時速22公里朝北北西移動，可能穿越對馬峽或登陸韓國，再進入日本海侵襲北海道，明後天計劃前往日韓的民眾要留意航班交通資訊。

(中時 )