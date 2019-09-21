針對蔡英文總統博士論文種種疑雲難以釐清，國民黨團昨(20)日表示，此事攸關總統誠信，將提案成立調閱委員會找出真相；對此，律師童文薰在臉書粉絲專頁上披露，他表示蔡英文提供給LSE的「論文」根本不是論文，而「只是一本書」。

童文薰在臉書上表示，台灣人在全球取得各種學位的人數以百萬計，而蔡英文論文門的資料越來越多，真相只有一個！他提到，有通過博士論文審核的論文本，網路圖示上會有頂「博士帽」，但蔡英文提供的卻沒有，代表連網站上都顯示它不是一本論文，而只是「一本書」。

如今蔡英文論文門已成一本難看的懸疑小說。總統府可能還未察覺此事對執政威信的破壞性，如此說不清、理還亂的案子，已發生多次，包括慶富案、私菸案、陳明文的300萬等，司法雖也進行偵辦、判決，行政機關也對部分涉案者進行行政懲處，但問題並未獲得解決，關於民進黨執政的疑案傳說，恐怕會不斷流傳下去。

(中時電子報)