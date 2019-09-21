媒體人陳揮文上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.09.20新聞深喉嚨 創紀錄！蔡政府90小時斷兩國 唯一理由剩阿共ㄟ陰謀？

高雄市長韓國瑜槓上內政部長徐國勇！中央痛批高雄治安差，徐更大動作率警政署長、刑事警察局長進駐高雄；韓則怒嗆這是「政治動作」。媒體人陳揮文直言，日後「卡韓」招數只是會更多，韓應學會更多回應方式，否則每次都「中招」。

陳揮文在《中天新聞》的政論節目《新聞深喉嚨》表示，鴻海集團創辦人郭台銘教給大家「調和式民調」，那麼內政部當然也能有「調和式數據」。在他們社會記者看來，這些治安百分比、名次排行都沒什麼好看的，因為很多「社會事」都有地下運作模式，真正恐怖現場他們也看多了。

話鋒一轉，陳揮文直言，中央這些大動作，目的就在「假治安之名，行卡韓之實」，所以韓國瑜必須特別注意。在民進黨設定的戰場、民進黨畫的框架、民進黨的議題設定，韓千萬不能跳進去，因為只要跳進去就中計了。

不僅如此，陳揮文指出，他發現只要高雄一有議題，中央就派人來騷擾；騷擾層級從部長、局長都有，且橫跨各單位。韓國瑜身為高雄市長，他又不得不回應，等於他就被困在那裡，就像明明還不能罷免韓，卻有人天天在炒作罷免一樣。陳建議，之後113天，韓回應各種問題最好再想一想、再忍一忍，最好退居二線比如回應記者說：「我相信我們高雄同仁，包括局長跟次長、部長，一定會妥善處理。」

(中時電子報)