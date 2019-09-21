國民黨總統參選人韓國瑜一直希望可以拜訪鴻海創辦人郭台銘，以利國民黨的整合，更表示已透過共同友人居中牽線，但郭陣營表示，希望韓陣營不要一直用透這種空氣傳話，那他們也可以透過共同友人傳話，拜託韓不要再來了！對此，韓昨接受採訪，快步走開、面無表情不回答媒體問題，僅在最後拱手致意而已。

韓國瑜得知鴻海創辦人郭台銘棄選2020後，立即遞出橄欖枝，盼能拜會郭台銘，納入郭的政見，以利藍營整合，更表示已透過共同友人安排，郭辦發言人蔡沁瑜今表示，他們根本不知道共同友人是誰，更希望不要一直用透這種空氣傳話，如果要用這樣方式，那郭陣營也透過共同友人表示，「拜託韓市長不用過來了」。

當郭陣營話已說的如此明白，外界注意力就轉移到韓國瑜的反應。據《自由時報》報導，韓國瑜昨日出席教育部2019年度校長領導卓越獎、教學卓越獎典禮時，面對媒體的詢問，韓國瑜面無表情與媒體擦身而過，快步疾走，就是不回答媒體任何問題，在進入會場前韓突然轉身拱手致意而已。

(中時電子報)