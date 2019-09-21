高雄日前連續三天發生砸車、砸店、甚至開槍暴力事，引爆導火線的直播主連千毅，昨（20）深夜開直播向社會大眾道歉，表示這是他的粉絲與其他直播主的支持者起爭執，否認衝突事件與自己有關，但一名連千毅的昔日獄友卻說：「他很會裝傻」。

這名連千毅的獄友向向《鏡週刊》說：「我跟連千毅當初是在網路上認識，是因為一起債務糾紛，當時連出來擋帳，後來債務人跑路，連不認帳還封鎖我，但世界上就是有很多巧合，我被關的時候正好跟連關在一起，對於債務那件事，他完全裝做沒發生，還跟我稱兄道弟，他那張嘴真的非常會講。」

連千毅因創下59秒賣出保時捷、10分鐘賣出千萬直升機和破億法拉利級遊艇等多項紀錄而聲名大噪，但也被起底黑背景，曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，也因暴力討債入獄，還為了揪出酸民逼吃10顆漢堡、10瓶養樂多。

新北市蘆洲一名角頭還向《鏡週刊》表示：「做兄弟不能欺負老實人，之前請人吃漢堡，是不對的。當初認識連千毅的時候，他介紹自己是某天道盟創會會長張姓大哥的乾兒子，最後發現根本不是，做兄弟不能這樣黑白講啦！」

(中時電子報)