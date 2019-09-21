大陸中國社會科學院人權研究中心執行主任、國際法研究所研究員柳華文21日在中共黨媒《環球時報》發表〈中國自信看待人權〉文章指出，看待大陸人權發展未來，只有更好，沒有最好。人權保障以法律為基礎，與發展水準相適應。大陸全面推進依法治國的腳步正在加快，找不到既定標準，或許與西方模式不一樣，但不能因此忽視或者否定大陸民主與法治發展的進程。

柳華文表示，1950年4月，中共建政後第一部正式法律《婚姻法》通過，旨在實現以婚姻自由為標誌的婦女解放。可以說執政伊始，中共就開始關注人權。

文章認為，人權不是天上掉下來的餡餅，不是自始就有的，也不是他國施與的，只能是國內廣大人民腳踏實地、努力奮鬥獲取的。立足中國國情，走改革開放的道路，大力發展經濟，融入世界，大陸人開始富起來，也逐漸開始強起來。

柳華文指出，聯合國開發計畫署和國務院發展研究中心發布的《2016中國人類發展報告》指出，根據人類發展指數測算，1980年時，大陸屬於低人類發展水準國家。伴隨著改革開放，在1995年成為中等人類發展水準國家，2011年成為高人類發展水準國家。在2010年後，大陸的人類發展指數開始超過世界平均水準。在1990年尚屬於低人類發展水準組別的47國中，大陸是唯一躋身高人類發展水準組的國家。

報告稱，大陸的人類發展體現在收入、減貧、健康、教育和政治社會參與等各方面，其中經濟的快速增長起到了關鍵作用。換句話說，大陸在實現經濟迅猛增長的同時，以人為中心的人類發展水準獲得有效提升。

文章指出，人權保障以法律為基礎，與發展水準相適應。不能只看到大陸有經濟發展，有百姓生活水準提高，而看不到大陸民主與法治建設的不斷進步。

柳華文強調，大陸的發展道路是一個為大陸量體裁衣、走中國特色政治、經濟、文化、社會和生態文明建設道路的過程。大陸全面推進依法治國的腳步正在加快、民主政治建設不斷推進。找不到既定的標準，或者與西方模式不一樣，但是不能因此忽視或者否定大陸民主與法治發展的進程。有了70年成就和經驗的積累，大陸更加自信。看待人權發展的未來，只有更好，沒有最好。

(中時 )