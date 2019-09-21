洋基確定失去了本季18勝4敗的先發投手哲曼(Domingo German)！根據ESPN報導，哲曼的家暴案其實連警方都還沒過問，但大聯盟取得與球員工會的共識，基於「寧左勿右」的精神，哲曼剩餘例行賽和季後賽都別想上場了。洋基相當於季後賽還沒開打就被砍去一臂。

紐約大都會球迷在推特上幸災樂禍，揶揄那位指證哲曼的目擊者是「太空人派來的密探」。《紐約郵報》報導，在午夜派對上遭哲曼掌摑的是女友Mara Vega，她與哲曼育有2個小孩。

總教練波恩(Aaron Boone)即使很痛苦也無法抱怨，「家暴是個令人聽了心頭一驚的詞，我感謝大聯盟與球員工會多年前就及早正視這個社會問題。」波恩原本還在嘗試給哲曼中繼登板，希望讓他在季後賽的角色更靈活，如今沒戲唱了。「就像是球員突然受傷一樣，我們只能設法走出這困境。」

受傷導致季後賽報銷的還有投手貝騰塞斯(Dellin Betances)、外野手希克斯(Aaron Hicks)，捕手桑契斯(Gary Sanchez)的剩餘例行賽也無法上場。哲曼今年年薪58萬美元，本季是他首度成為固定輪值，超高的勝率以及4.03自責分率可謂球隊支柱，只嘆他居然對女友動粗，傷害了身邊的人也傷害了自己球隊。

(中時電子報)