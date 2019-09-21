《香港01》今天報導，立法會議員何君堯原先發起21日凌晨「清潔香港行動」，要清理全港18區藍儂牆（港譯連儂牆），不過何君堯凌晨零時又發聲明，稱為了安全起見，他們不會清理藍儂牆，只會清理街道垃圾；又揚言若遇上任何挑釁，他們會忍讓，「當安全受到威脅之時，各人會聽從相關團長指示，迴避或全面撤離，有需要時，打999向警方求助！」

美國之音報導，在持續了三個月的香港反送中行動中，抗議者以各種形式堅持喊出「時代革命，光復香港」、「五大訴求，缺一不可」等口號，隨著各類標語、海報甚至塗鴉等被張貼在一面面的藍儂牆上，在街頭巷尾隨處可見。

親北京的香港立法會議員何君堯，呼籲從今天早上9點到下午4點清除77處藍儂牆，每處需有100人參加。他將星期六稱為「香港清潔日」，並在其臉書上貼出的海報上說「清潔香港，人人有責」。

「藍儂牆」名稱源自1980年代捷克首都的一面牆，當年的那面牆上貼滿了披頭四歌手約翰藍儂風格的詞曲作品，成為人們表達對共產黨政權不滿的地方。約翰藍儂也有一首名為《清潔時刻》的歌曲。

《香港01》報導，不過何君堯也另向參與者發出「行動指引」，明確指出若撕走牆身的海報及紙張，不會被拘捕，因正行動相應的公民權利消除公眾地方垃圾，同時又建議參與者帶備九樣裝備，包括口罩、小鏟子、勞工手套、清潔膠漬的清潔劑、水和毛巾、垃圾袋、乾淨替換的衣物、眼罩和掃把。

何君堯在facebook「重要通告」稱，他們將在今午啟動清潔香港運動，現仍在努力趕快完成最後的準備工作。他指過去數月，香港發生了連串的暴力事件，使人感到憂傷，市容也變得唏噓，「我們所啟動的清潔運動雖只走出一小步，但對社會帶來的積極信念卻是深遠的一大步。」

他又稱，坊間對我們的清潔運動表示憂慮，認為憂慮是不必要的。他稱為了安全起見，他們不會清理藍儂牆，只會清理街道垃圾；又稱不會與任何人衝突，以和平理性的態度去清理環境；何君堯又強調，「若遇上任何挑釁，我們會忍讓。當安全受到威脅之時，各人會聽從相關團長指示，迴避或全面撤離，有需要時，打999向警方求助！」

他又說：「請大家記住，『清潔香港，人人有責！』和『香港是我家，人人愛護她！』是我們的口號，也是我們的共同信念！」

(中時 )