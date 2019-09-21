英國牛津大學經濟史博士徐永泰親赴英國倫敦政經學院拜讀總統蔡英文的論文，並寫下讀後感5文，提出許多格式方面質疑，但遭政大地政系教授徐世榮質疑，徐永泰明顯已經過度陳述，有偏頗之嫌。

徐永泰日前發表「蔡英文總統論文讀後感」一文，引來蔡英文批評回應：「我覺得評論的人隔行如隔山，在做專業評論的時候，還是要謹慎一點」。

而徐世榮也在臉書發文表示，《世界日報》特別刊登徐永泰博士在閱讀蔡英文總統博士論文後的專文，但他覺得作者的第一段文字就相當的偏頗，還請大家閱讀所附圖片。

徐世榮質疑徐永泰是如何論證這本論文「在2019年6月前在英國倫敦大學政經學院（London School of Economics and Political Science，LSE）裡是不存在的」？您是有得到LSE的任何正式文件指出這本論文不存在嗎？如果有的話，可否請徐博士出示LSE的正式文件？

徐世榮更質疑，徐永泰說，這本論文是在「2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中」，是嗎？如果真的是在「2019年6月底才登錄在LSE圖書館目錄中」，那麼我們又怎麼能夠獲得LSE圖書館之前的Not available的目錄畫面？這本博士論文是否早就已經登錄在LSE圖書館目錄中，只是無法尋得而已？

徐永泰讀後感專文很長，但是徐世榮卻覺得徐永泰在第一段文字就已經出現了嚴重的偏頗，明顯已經「過度陳述（over statement）」了！請想一想，徐永泰的文章標題明明是「蔡英文總統論文讀後感」，怎麼會變成是這本論文存不存在、及何時登錄的課題呢？而徐永泰這樣的過度陳述究竟是一時疏忽？還是刻意造成的呢？文末，徐世榮提點徐永泰，「徐博士可能疏忽了，當他在檢驗蔡英文總統的博士論文時，我們同時也是在檢驗他的讀後文」。

(中時電子報)