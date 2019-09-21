「連千毅之亂」未落幕！儘管警方查緝68人到案、逮捕8名涉對寵物店槍擊案嫌犯（今晨7人羈押禁見），但今（21）凌晨仍2名有男子共乘機車，拿漢堡請員警吃被拒後，將漢堡朝連千毅的左營公司大門丟擲，還囂張大喊「刷一整排愛心」，遭現場員警大外割壓制在地。

2男到直播拍賣名人連千毅的鼓山公司丟擲漢堡被逮。(圖片取自/達志影像)

接連三天惡煞聚眾滋事不斷， 高雄警方不敢大意，除加強編排各轄區分局巡邏勤務，也針對連千毅位於鼓山區的舊倉庫直播場、左營公司，及前鎮區遭開槍的寵物店等處，調派保安大隊支援重兵佈署，還在雙向車道設置攔檢點，加強攔檢盤查，還特別設置雞爪釘戒備，就連到場協助的特勤中隊也攜帶長槍警戒，整體佈署猶如反恐級維安規模。

但今天凌晨1時35分許，22歲的陳姓男子與23歲林姓男子共乘1部機車，行經左營區華夏路，警方對兩人攔停盤檢時，林男竟拿出漢堡要慰勞警員，警方婉拒後，林男突然拿裝有漢堡的垃圾桶丟向這家精品公司，其中有一些漢堡丟到執勤員警身上。警員馬上以妨害公務壓制兩人，帶回偵辦。

陳、林兩人21日凌晨到場請警方吃漢堡，發生衝突。警方壓制兩人時還怒斥：「警察在這還這樣」、「繼續白目嘛」。

左營警方表示，林、陳2人因先前有看到連姓直播主在進行直播時請網友吃漢堡，所以，也準備漢堡欲請連姓直播主吃漢堡，與先前發生案件無關。

警方表示，絕不容許違序者挑戰公權力，對於滋事幕後指使者及黑幫勢力，警方將全面清查，強勢執法並依法究辦，一個也不放過。

(中時電子報)