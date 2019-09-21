前副總統呂秀蓮日前接受喜樂島聯盟推薦登記參選總統，過去曾被前總統陳水扁指稱她「天命已過」，建議呂不要參選；而對此，呂秀蓮表示去年扁曾建議她選總統，呂不明白為何一年就「天命已過」，並表示自己已經請示過玉皇大帝，自己「有沒有天命」。

陳水扁今(21)日在臉書上表示，當年建議呂秀蓮選總統時，是因為她想參選台北市長，扁對她表示，怕呂選市長會連當年宋楚瑜的5萬票都拿不到，「既然都會輸，選總統輸了不會那麼難看！」陳水扁也說到，更何況選總統要有充分準備，哪有連署登記前一晚才決定要選的，「不是太慢嗎？！」

陳水扁認為，如果呂秀蓮有心，應該要在去年提前宣布，而不是等到如今黨內初選已經結束，蔡英文已經成為民進黨的總統候選人，再來「半暝吃西瓜」，現在呂參選的唯一意義就只剩下「拉下蔡英文」，而不是劍指勝選了；扁提到，呂秀蓮是她兩次參選總統的搭檔，兩人8年來合作愉快，也感謝她一路的相挺，但陳水扁不忍心看到一個「政壇常勝軍」一轉眼卻成了「歷史罪人」。

(中時電子報)