美陸副部長級貿易協商正於華府舉行，替下月貿易談判鋪路，美方也於20日宣佈豁免437項陸貨關稅，替談判製造良好氣氛。然而，陸方一個代表團原定在未來幾天參訪美國農場，做為「營造善意」的行程突傳出取消，讓貿易談判出現陰影，美股應聲挫跌。

據路透社報導，美陸談判代表正舉行為期兩日的協商，雙方聚焦於農業採購，替下月高層貿易談判鋪路。然而，美國蒙大拿州農業局國家事務主任羅爾夫（Nicole Rolf）表示，由於官員比原先規劃更早返回大陸，故取消了對蒙大拿農場的訪問，而陸方也未解釋出於何種原因。

據美國統計局的資料，2018年作為美國大豆最大的買家，大陸購買了59億美元的美國農產品，其中購買了美國出口的60%的大豆。正值美國農品飽受貿易戰波及之際，陸代表團取消參訪無疑是潑了美農民一盆冷水。

而陸代表團取消參訪美農業區消息一出，引發賣壓出籠，美股20日收黑。道瓊工業指數終場下跌159.72點，或0.59%，收在26935.07點；標準普爾500指數下跌14.72點，或0.49%，收在2992.07點。以科技股為主的那斯達克指數下跌65.203點，或0.80%，收在8117.676點。

此外，美國總統川普在與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）會晤後表示，截至目前美國已經從美中貿易戰獲得了數十億美元的資金，並且這筆收入很快將達到1,000億美元。他強調，與大陸的談判進展良好，但北京若只是同意增加購買美農產品是不夠的，美方尋求的是與陸方達成全面協議，而非部分協議，且他也非得需要在大選強達成協議不可。

(中時電子報)