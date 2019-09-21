90小時斷2國，蔡英文政府創下紀錄！繼索羅門後，吉里巴斯也宣布與我國斷交，民政府執政3年已斷交7國，令外界咋舌。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，總統蔡英文歸咎對岸打壓、想影響大選，只要回問，既然妳這麼有能力，那將有何具體作為有效遏止對岸？就能一句話堵死他。

胡幼偉《辣台妹，還是弱台妹？》一文，提出應如此回擊蔡英文政府的斷交辭令：「對於連續兩國與我國斷交，我們也認為是中共想影響我們的選舉，我們也同意，這是中共對我們的打壓！那麼，請問蔡總統，妳這麼有能力，可不可以告訴大家，政府準備如何遏止中共影響我國大選；妳接下來要採取什麼措施，來阻止中共繼續挖走我們的邦交國？請說明具體有效的方法！」

胡幼偉指出，辯論的技巧之一，就是順著對方的論述前提，讓對方自己暴露這個前提的虛無與難以接話！因此，若蔡英文回應：「所以，我們決不能向中共低頭，ㄧ定要支持政府。」那麼再有斷交，就表示蔡說的方法根本沒用，然後才推衍出結論——不該再支持蔡英文連任。

胡幼偉強調，重點不是對岸怎樣，而在「妳有沒有辦法有效對付中共？」問題癥結點不該是「這是不是中共的問題」之爭，而是我方也暫且同意假設，那麼進一步問，政府打算怎麼對付對岸呢？有什麼具體有效的辦法？

話鋒一轉，胡幼偉道：「換言之，我不支持妳，不是因為我不討厭中共，是因為妳根本沒辦法對付中共。」提醒這樣的辯論技巧，才能把「辣台妹」轉變成「弱台妹」。

(中時電子報)