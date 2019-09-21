前立法院長王金平以台灣癌症基金會董事長身分出席龍潭區漢英高中路跑活動。（邱立雅攝）

前立法院長王金平21日大清早以台灣癌症基金會董事長身分出席龍潭區漢英高中路跑活動，並與其他嘉賓們共同鳴槍起跑，在面對「郭柯王」缺角局面，是否影響總統大選布局？王金平臨去時匆匆回答「不會」，並表示「布局照舊」。

「2019 Terry Fox Run國際公益路跑活動」21日在漢英高中舉辦，特別出席活動的王金平表示，台灣癌症基金會成立23年，長期從事防癌宣導、癌末關懷教育並照顧癌症患者的工作，此次路跑為紀念Terry Fox抗癌英雄的善行義舉。

對於近來郭台銘退出國民黨並表示不選總統，原來「郭柯王」貼三角檯面上正式破局，否影響王金平總統之路布局？王金平表示並不影響，且「布局照舊」，暗示仍不放棄參選到底，甚至網上還流傳一份民調顯示有16.7％民眾支持王金平出馬角逐總統大位。

此外，在蔡英文政府執政下，台灣外交情勢險峻，索羅門、吉里巴斯相繼斷交，對此王金平僅表示「再談好不好，我要趕車」，便匆匆上車離去。

(中時 )