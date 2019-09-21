◎走讀萬里 享閱漁家海味

新北市立圖書館萬里分館為讓民眾了解漁村文化，將從9月21日至10月12日辦理一連串系列活動「享閱漁家海味」，除帶大家走訪野柳漁村，欣賞奇岩異石、邀請海洋文學作家廖鴻基於船上演講，還會帶民眾體驗傳統捕魚法「牽罟」。

◎暢遊海生館 12歲以下免費

第二波秋冬旅遊補助上路，政府不僅擴大加碼10億推夜市200元抵用券，屏東海生館也跟進配合推出親子共遊優惠，凡12歲以下兒童在9月16日至12月31日補助期間可享有不限次數免費入館，且這段時間正巧遇上企鵝繁殖季，大小朋友能藉機更認識海底生態。

◎單車網紅代言 號召竹縣鐵馬遊

「單車旅遊」近年在台灣蔚為風行，新竹縣長楊文科16日邀請單車網紅徐甘舒Susu，擔任「2019新竹縣自行車節」活動代言人，號召千人參加11月10日「Easy Bike鐵馬遊新竹縣」活動，由Susu帶著大家一起單車旅遊玩竹縣，賞山景、海景、品美食。

◎幾米漂浮月亮 新店打卡新景點

「幾米漂浮月亮現身新店碧潭！」新北市政府將著名繪本畫家幾米《月亮忘記了》創作，打造為地景藝術，即日起至11月13日止，下午5時30分至10時亮燈，除了懸掛天邊的皎潔明月外，湖面漂浮的超級月亮輪廓更是唯美，將成為打卡新景點。

◎秋冬遊台中 優惠加碼抽大獎

秋冬遊台中，有好康！台中市觀旅局配合國旅秋冬遊補助提供加碼優惠，搭配9至12月將舉辦的大型觀光節慶活動，遊客只要在活動現場服務台出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等，即贈送限量紀念品，還有抽機票及住宿券等機會，部分遊樂區也提供兒童免費等優惠。

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(中時電子報)