卓姓男子疑因貪小便宜，在離開北市某停車場時，利用停車場柵欄升起空檔，緊跟前車駛離方式「逃票」，未繳納停車費60元，被業者發現提告，台北地院依詐欺罪判卓男罰金2000元。卓男為了省下區區60元停車費，不但被判賠30多倍的罰金，還留下刑事前科，得不償失。

檢警調查，卓男今年5月9日下午4時43分，駕車進入某停車場停放後，明知該停車場採車牌辨識系統管制入場車輛進出場，出場時須待系統感應確認已繳納停車費，且柵欄升起始得離場。

但卓男當天下午6 時10分出場時，未待前車出場柵欄降下，並經系統感應確認已繳納停車費後柵欄升起後離場，以緊跟前車方式尾隨前車離場，省下停車費60元。事後業者查閱停車場內車輛繳費紀錄，並調閱停車場監視器畫面，發現卓男車輛逃票，報警提告。

檢方調查時，卓男否認逃票，辯稱當時友人「小黑」說會幫他繳費，但因卓說不出「小黑」真實姓名及聯絡方式，且卓未待待柵欄放下後，讓系統自動感應其是否已繳費，而緊隨前車離開，認定卓意識到自己尚未付停車費，依《刑法》以不正方法由收費設備得利罪嫌起訴卓男。

法院審理時，卓男認罪，並與業者和解，法院判處卓男罰金2000元，可上訴。

(中時 )