70-year-old Malaisamy has submitted a petition to the collector of Ramanthapuram in Tamil Nadu asking that his marriage be performed with 24-year-old badminton star #pvsindhu. The man claimed to be only 16 years old. pic.twitter.com/0DlrJiFB4q — Sushil Rao (@sushilrTOI) September 17, 2019

印度羽球一姐、也是戴資穎的老對手辛度(PV Sindhu)最近又多了一個仰慕者，根據《今日印度》報導，這位叫Malaisamy的70歲印度男人不是普通的粉絲，他居然向地方政府的週會議遞交請願，希望讓24歲的辛度嫁給他。

當然印度國內幻想能娶辛度的男人應該不會少，大概16歲到70歲都有，但是這位Malaisamy還表示如果公權力不幫忙，他會設法綁走辛度來結婚，這就不能不說有點噁心了。他不單看上辛度的長相，還稱讚辛度運動生涯的偉大成就，認定她值得做為一生的伴侶。

無論如何Malaisamy是沒什麼希望的，縱使他很會賺錢，辛度也未必看得上他。根據《富比世》估算，辛度是過去一年世界收入第13高的女性運動員，雖然她生涯羽球只進帳58萬美元獎金(戴資穎是唯一破百萬的女選手)，但多虧印度國內的龐大市場，14家贊助商的合約讓辛度多進帳500萬美元(約台幣1.55億)。考量到印度人均GDP僅2100美元，辛度肯定是全國最有錢的女人之一。

況且Malaisamy還不是一個誠實的人，他在請願書上填寫的出生年居然是2004年4月，也就是他自稱才16歲。結果他放話要搶親也沒人理他，顯然在旁人眼裡，他只是一個迷戀辛度以至於腦筋不太正常的男人。

(中時電子報)