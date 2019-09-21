兩人愛女「牙子」。大象新生兒攝影

劉伊心出道多年，以選美皇后、美胸皇后闖出名號，前幾年情定老虎牙子執行長林志隆，年紀雖有差異，但感情如膠似漆，不時在臉書放閃曬恩愛。夫妻倆2年前舉辦盛大有氧甜蜜結婚後，最近又喜獲愛女，他們以公司名稱為靈感，女兒小名取為「牙子」，希望替公司帶來好兆頭。

劉伊心笑說，以前自己養的狗「姆姆」很常當起小三，跟她爭風吃醋，女兒這個「前世情人」出生後，每次在老公餵奶時，都會不停往肩膀蹭，她裝吃醋地說，「那以前都是我靠在老公身上的位置耶，現在地位完全被搶走了」。

劉伊心把副業經營得有聲有色，不管是花店、美胸衣，還是現在幫老公打理老虎牙子，非常有生意頭腦。劉伊心說，看到自己的寶寶出生，想到以前日夜催生出自己的品牌、產品一樣，雖然過程中經歷很多困難，也有不少人冷嘲熱諷，但只要努力、相信自己，最後的結果總是特別甜美、幸福。所以現在每個人問到她對女兒的期望，她總是說「要當一個擁有自己事業、掌握自己幸褔的女人」。

(中時 )