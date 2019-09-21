高雄長庚醫院21日凌晨病房區的治療室突然傳出爆炸聲響，醫護人員自行撲滅火勢，但1名50多歲的劉姓女病患當場死亡；據了解，這名女病患因罹癌進出醫院多次，疑似趁看護短暫離開時，引爆氧氣瓶輕生，但詳細情形仍待警消進一步調查釐清。
21日凌晨3點30分左右，高雄長庚醫學大樓13A病房區的治療室傳出聲響，護理站醫護人員立刻以滅火器和消防水帶將火勢撲滅，警消趕抵現場時，治療室內的劉姓女病患上半身燒到焦黑，明顯死亡，內政部消防署全球資訊網回報訊息則指，初步研判疑似引火自焚。
院方對此表示遺憾，事發後已成立專案小組，配合警消調查起火原因，並協助病人家屬處理相關事宜，且將13A區其他病人及家屬轉移到安全區域，目前醫院運作正常。
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