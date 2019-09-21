女星謝欣穎參與多部偶像劇和電影演出，更曾奪下金馬獎最佳女配角，演技可說是備受肯定，不過近日在臉書PO文透露身體出狀況，同時還曬出素顏近照，憔悴消瘦的模樣讓網友心疼不已。

謝欣穎表示體重下降到自己都嚇到，因此去醫院做了一直不敢做的全身健康檢查，幸好大致沒問題，唯獨沒有B型肝炎的抗體及腫瘤指數偏高，至於照腸胃鏡發現胃發炎且腸子有瘜肉，目前也已切除，而痛了兩個多月的頸椎，及常從手掌麻到沒知覺的手臂，也趁著覆診打B肝疫苗第二劑順便檢查，而診斷結果則是頸椎歪掉和退化，詳細情況得做核磁共振才能得到答案，經過一連串檢查後，讓謝欣穎體會到身體健康是多難能可貴的事，尤其只要心態健康，都不是什麼大問題。

謝欣穎臉書全文。（圖／謝欣穎臉書）

此外她更曬出素顏自拍照，只見她神情憔悴更消瘦不少，讓粉絲直呼好心疼，紛紛留言：「平時就要累積自己的健康存摺，身體保養很重要」、「健康生活最重要，好好照顧自己」、「病痛不可怕，可怕的是自己沒勇氣面對它」。

(中時電子報)