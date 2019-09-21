《家庭關係期刊（Family Relations）》的一篇研究指出，陷入「分手-復合」關係循環（relationship cycling）的情侶，容易導致憂鬱、焦慮。研究分析美國545名受訪者，有三分之一的人表示曾和伴侶復合，甚至有人和同一個對象復合高達8次。研究發現，這些受試者在該時期憂鬱與焦慮的程度，比其他情侶要高。

研究者密蘇里大學人類發展與家庭學系助理教授凱爾．孟克（Kale Monk）分析，不少電影、流行歌都宣揚坎坷的戀愛，並美化對不適任伴侶的想像。研究並建議當陷入多次分合，應該暫停循環，釐清關係中的問題，而非浪漫化這個過程。在復合前最好先自我盤點這幾個部分：

盤點5個問題。透過這些問題，可以幫助你從不同面向理解這段關係的進展與困境。心曦心理諮商所心理師吳宜蓁說，可以先就分手的狀況問問自己：

●提分手是氣話居多、還是想清楚了？

●什麼原因讓你想離開？溝通過解決辦法嗎？

彰化師範大學諮商輔導學系博士生、科普心理作家程威銓（筆名海苔熊）分享經驗說，可以回憶兩人關係中正面的部分，才能全面評估。例如交往期間的細節：

●兩人當初為什麼在一起？相愛的原因是什麼？對方令你深愛的部分還在不在？

●你的優缺點，因為這段關係而增加、減少、還是保持不變？

●家人、朋友為何支持或不支持你們的關係？

研究並建議當陷入多次分合，應該暫停循環，釐清關係中的問題，而非浪漫化這個過程，在復合前最好先自我盤點。（圖片來源：pixabay）

認識到「改變不會立刻發生」。有種復合迷思，是以為對方會為了你改變。當對方道歉：「我錯了」、「我會改」，就心軟復合的案例所在多有，但沒多久便故態復萌。吳宜蓁說，這可能會讓主動提復合的一方認為：「原來承諾都是假的」、「我在他心裡一點都不重要」、「我肯定是哪裡不好」，因而更加深負面情緒。

其實，要對方改變長久累積的習慣或價值觀，非常困難。吳宜蓁說，比起相信對方會改，不如先評估自己能否接受這樣的伴侶。如果對方總以自己為重，那你有辦法勇敢說出自己的需要嗎？

告訴自己「分手不是壞事」。「我們常說『要給關係一個機會』，但不代表你一定要繼續忍受，」吳宜蓁提醒。分手不見得是壞事，每段人生際遇都不同，有人因緣際會就重新交往、也有的人就算努力了也難以破鏡重圓。「更不要說，就算勉強自己復合，難道就保證能幸福快樂地過一輩子嗎？你必須思考，你是非要這個人不可，還是想要一段更令人舒服的關係？」吳宜蓁說。

旁觀者不需要勸分或勸合。心理師通常不會替個案做決定，而是協助他們自我評估。而當親友陷入關係循環，請體諒他的內心可能正有許多不同聲音在掙扎。放手讓他們自己決定，最後即使他們選擇回頭，關係也還是有機會改善。

(中時電子報)