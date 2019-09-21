小貨車直接撞進早餐店，現場一片狼藉。（吳建輝攝）

與小貨車發生擦撞的休旅車在強烈撞擊下右前車頭扭曲變形，逆向停在路中央內側道路。。（吳建輝攝）

與小貨車發生擦撞的休旅車在強烈撞擊下右側毀損變形，逆向停在路中央內側道路。。（吳建輝攝）

員林市莒光路與靜修路口21日上午發生一起嚴重車禍，一輛休旅車與小貨車發生擦撞後，又波及路旁的一家豆漿早餐店，總計造成10人輕、重傷，其中小貨車駕駛與一名路過的21歲男大生兩人因強烈撞擊，腿部骨折，傷勢較重，警方正在現場排除事故，詳細肇事原因有待調查釐清。

因現場撞擊情況十分嚴重，小貨車直接撞進轉角早餐店中，一路上波及路旁的汽、機車、行人，正在店內用餐的客人亦首當其衝，全都慘遭撞及，警方緊急出動吊車到場排除事故。警方指出，目前總計造成休旅車駕駛、小貨車駕駛與車上乘客，和路邊行人、吃早餐客人共十人受到輕、重傷。

彰化縣消防局表示，這起車禍發生在上午約9時05分，一輛休旅車與小貨車擦撞後，小貨車失控衝撞向路邊一家早餐店，造成正在用餐的客人與路過行人多人遭受波及；員林西區消防分隊兩分鐘內緊急到場救援，並派出8輛救護車將10名傷者分別被送往員生、員榮、員基和衛福部彰化醫院等院所救治，其中，21歲男大生雙腳骨折傷勢嚴重，送至員基後已緊急再轉往彰基急救。

早餐店員工驚魂未定指出，當時只聽到馬路上傳來「碰！」的一陣撞擊聲響，沒想到抬頭就發現小貨車直直往店裡衝進來，部分用餐的客人首當其衝，根本來不及閃躲，人行道上的機車也倒了好幾輛。

還有目擊者指出，自己車禍當時僅距離車禍現場不到5公尺，自己平安無事，卻眼見永和豆漿店的客人和路過的學生慘遭波及，他忙著通報119，並不斷在現場鼓勵1名女學生千萬不要睡著，然後匆匆趕往火車站搭車，呼籲路過民眾禮讓慢行不要影響現場搶救與事故排除。

(中時 )