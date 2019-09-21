有媒體報導國民黨有「黑英計畫」，擬借蔡英文總統學歷議題來打選戰，消息一出，輿論嘩然！不過，台師大教授林保淳卻有不同看法，他表示，國民黨沒有隨輿論跳下去打論文，怎會被民進黨砲轟是黑英？根本是「黑國民黨」、「黑韓」才差不多。且蔡論文處處透露怪異之處，怕是蔡要引國民黨上鉤，一舉擊潰國民黨！國民黨現在最好做法就是，坐山觀虎鬥即可，千萬不能自陷泥淖。

林保淳於臉書發文表示，蔡英文的論文疑雲，似乎越演越烈了，究竟真相如何？恐怕只有蔡英文心知肚明，其他人推論、揣測，固然也提出了若干難免令人大惑不解的疑問，但無論如何，都未能有一刀斃命的威力。既然無法提出有力的佐證，自然還是以存疑為妙，不宜有過多的批判或指控。

而對於近來有媒體報載，國民黨內部文件流露出「黑英計劃」的企圖，細觀其文，林保淳倒覺得國民黨郝龍斌的穩健，是值得誇許的，此事由立法院黨團提出質詢，這是身為一個在野黨必須作的事，也是民主政治的最佳手段，社會上既有質疑的聲音，如果在野黨置若罔聞，才真的是沒有資格當在野黨。

林保淳感嘆，詎料一份討論議題的文件流出，就被綠營窮追猛打，媒體大造風向，說是什麼「黑英計劃」，這不是譁眾取寵，就是蓄意汙蔑，在郝龍斌力阻之下，國民黨顯然並未贊同此一議題，且也未見有若何的批判或攻擊，怎就成了「黑英」？只怕是利用此一事件「黑國民黨」、「黑韓」才差不多。

林保淳認為，蔡英文論文有無，博士真假，雖處處透顯出其怪異之處，但他認為應該是沒有造假的問題，這本來是獨派反英陣營中推出的議題，國民黨坐山觀虎鬥即可，千萬不能自陷泥淖。而且，他認為蔡英文故意推遲回應，又語焉不詳，讓人饒有遐想的空間，事實上是成竹在胸的精密謀算，張機作阱，就等見獵心喜的國民黨無知墜入，然後一舉將堅確的證據和盤托出，給予獨派，尤其是國民黨的致命一擊。此與過去某人的「舔耳案」，如出一轍，國民黨這次沒有上當，顯然是明智的決定，值得記上一筆。

最後，林保淳呼籲，選戰方殷，各種奇謀詭計，層出不窮，千萬要穩紮穩打，不出手則已，若要出手，則必然要是最強勁的一擊！

(中時電子報)