根據現行規定，聘僱外籍看護工的家庭若需使用長照2.0喘息服務，需符合獨居、主要照顧者70歲以上等嚴格條件，引發外界詬病。衛福部與勞動部近期放寬使用門檻，失能7、8級，即可使用喘息服務，預計下周公告上路，17.9萬人受惠。

長照2.0將服務內容分為4包，分別是照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家環境無障礙改善服務、喘息服務。聘僱外籍看護的家庭，僅給付第1包錢（照顧及專業服務）的30％，若需使用第4包錢（喘息服務），則需符合3項特定條件。

衛福部長照司副司長周道君表示，根據現行規定，聘僱外籍看護的家庭若符合獨居、失能7級或以上、主要照顧者70歲以上的條件，才可在外籍看護短時間休假期間，給付喘息服務。經長照司取消家庭功能薄弱的條件，下周起，只需符合失能7級或以上的條件即可受惠，共17.9萬人受惠。

根據長照支付給付基準規定，使用喘息服務者，一般戶需自行負擔16％、中低收負擔5％、低收入戶則免費使用。民眾可撥打1966長照服務專線，了解詳情。

(中時 )