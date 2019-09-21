國民黨總統參選人韓國瑜引爆「韓流」，隨風頭日健、抹黑愈烈，韓粉也升格成「韓家軍」。前行政院發言人胡幼偉直言，並非所有選民皆韓粉，也確實有部分人對韓粉反感；當韓與韓粉榮辱與共，爭取中間選民的責任韓粉就必須分擔。胡建議，秉持「莫忘世上苦人多」理念，韓粉應組織「苦人救援隊」助弱勢，這不僅洗刷外界觀感，更是為韓助選。

胡幼為發表《韓家軍也要是救世軍》一文，指出「韓粉」固然是韓國瑜的基本支持者兼鐵票，但韓要想穩操勝券，「中間選民」勢必得爭取。但必須承認的是，這群不具色彩的中間選民，確實有人對韓粉有所排斥。

爭取中間選民的責任，為何不僅是韓國瑜一人責任？「因為，韓國瑜和韓粉，已經被視為一家人或一種人，因此，韓粉的社會形象與行為舉止，會影響中間選民對韓國瑜的感受。」胡幼偉更表示，韓粉普遍被認為是一群凝聚力、攻擊性、排他性很強的「鐵衛軍」。

胡幼偉認為，這源自於過去韓粉認為韓國瑜被打壓、抹黑的反抗，但此外韓粉還能如何助韓呢？關鍵就在「莫忘世上苦人多」7個字。胡提醒，與其先讓韓當選再來幫助苦人，倒不如大家先幫助苦人，讓更多人認同韓得理念，促進他順利當選。

具體該怎麼做？胡幼偉呼籲：「從現在開始，除了等著去參加韓的大型造勢活動，全國的韓粉，應該有錢的出錢、有力的出力、有時間的出時間，分頭幫韓國瑜，在各縣市展開『關心苦人』、『幫助苦人』的活動與工作。」若韓粉有200萬人，那麼這支200萬人的「苦人救援隊」，將足以感動二、三倍的中間選民；在「仁者無敵」的聲勢中，韓國瑜更可望當選中華民國總統。

(中時電子報)