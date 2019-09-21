多年在高雄舉辦的「大港開唱」宣布，明年起將停止舉辦，引起譁然，高雄市政府也招致許多批評；但高雄市議員質疑大港開唱多年來領取政府的補助款，卻不受監督，許多合約也跳過公開招標，弊案甚多。

近來又傳出，台北市議員邱威傑在今年4月時受邀上大港開唱表演脫口秀，但表演內容充滿爭議，髒話不斷，引來韓粉出征，認為身為市議員不應有這種素質，更批大港開唱根本不配獲得補助。

對此，邱威傑昨日發布一支影片解釋了大港開唱的來龍去脈，並反駁議員以補助款來要求大港開唱必須接受監督的論點，表示大港開唱是一個每年至少為高雄帶來2億的「發大財機會」，是未來台灣人文化的搖籃；呱吉認為，高雄市議員要求監督的利益是良善的，但對高雄市好的事情更應該要支持，給予未來台灣的下一個文化世代支持。

而對於在4月大港開唱的批評，呱吉則是在臉書上表示，他對那些胡亂批評大港開唱的人沒甚麼話好講的，因為他認為「他們根本不懂大港開唱在台灣到底有甚麼樣的歷史價值」，對他們解釋本來就是對牛彈琴；而呱吉在台上罵髒話而飽受批評，他表示，若說「X你X」太粗俗，以後他將改用「TNND」，以符合大眾期待，並表示自己「就算餓死，死路邊，也不會跟你們說一句道歉」。

(中時電子報)