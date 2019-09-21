中視《飢餓遊戲》繼一周年錄製特輯後，睽違兩年再度南下屏東，製作單位邀來孫其君、林韋君、蘿莉塔、壯壯、吳采臻、唐從聖等藝人一同到屏東特色景點闖關玩遊戲，其中孫其君首錄《飢餓》，他原想之前錄過《綜藝玩很大》，對於外景節目並不陌生，但一開錄，他就超不習慣，「早上起來覺得不太一樣，因為肚子太餓，沒有早餐。」雖然飢餓令他不太舒服，但玩遊戲的過程卻讓他覺得有趣，想贏的心情最後蓋過想吃的慾望。

玩起遊戲，孫其君非常投入，有一關必須畫出指定題目讓隊友猜，短短幾秒他畫得有模有樣，連敵對的人都說像，被問到繪畫天分，他笑答，「是玩遊戲時，激發出來的潛力，我才發現原來自己滿會畫畫的。」不只擅長畫畫猜題，他進行大獵殺時，一整個「跑男」上身，飛快的速度讓唐從聖見狀形容，「是搭高鐵來追人嗎？」孫其君透露，「因常打藍球，需要全場跑，所以體力和速度都有在練。」只是有體力的他，仍敵不過王仁甫的玩遊戲技巧，進行大獵殺時頻被王仁甫盯上，他累到喘息聲沒停過，最後甚至求饒，「可以不要嗎。」

孫其君（前右）拚命玩遊戲。（中視提供）

孫其君外型俊帥，演過多部戲劇，他覺得演戲是長期抗戰，但錄製外景節目則是得短期達標，挑戰其實很大，而他抱持著全力以赴的心態，越玩越有心得，也很放得開，只是餓到最後太想吃，他還賭氣說出，「如果抽到5%，我就要啃蓋子。」已懂得在綜藝節目中製造效果。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )