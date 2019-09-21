我國與吉里巴斯斷交，繼16日索羅門群島也與我斷交後，成為5天內第2個斷交國。台北市長柯文哲今指出，這與外交部長吳釗燮個人請辭與否無關，而是北京政府現在已經不顧慮台灣人民感受，兩岸僵持到接近不可逆的決裂點；他呼籲，仍希望雙方冷靜下來，不要惡性循環下去。

針對5天內痛失2邦交國，吳釗燮向蔡英文總統請辭但獲慰留，媒體今也問柯文哲，吳請辭有沒有用？柯文哲指出，這跟個人沒關係，斷交事件是這樣，大概北京政府現在是完全不顧慮台灣人民的感受，所以兩岸關係僵持到一個接近不可逆的決裂點。

柯文哲認為，斷交對台灣沒有實質影響、心理層面影響也不大，最多就是情緒上大家不爽。

但是，他並不樂見雙方關係惡性循環，還是相信「五個互相」，最難的就是互相諒解。柯文哲強調，他不認為兩岸沒有隔閡，這不可能，（雙方）很多不一樣，但是有交流就有善意，有善意就會增加更多交流，還是希望說雙方冷靜下來，不要惡性循環下去。

至於高雄市長韓國瑜稱，蔡英文遇到斷交，只會「用萬金油止癢」，媒體也問柯文哲是否聽得懂這個比喻？柯諷刺說，台大醫院沒有萬金油，就這樣。

(中時 )