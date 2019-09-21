台南市長黃偉哲今天早上出席奇美醫美中心率先於台南成立失智友善館揭牌，面對媒體問到國民黨總統參選人韓國瑜日前國政直播批評現行長照制度，黃偉哲說，長照跟健保滿意度都很高，這時拿來做選舉攻防標的，選民未必埋單，若韓市長對長照有高瞻遠矚見解，我們樂意討論，但作為選舉攻防，這個時候不是好時機，也不是好武器，也可能撿到一把假槍。

黃偉哲提到，當初馬前總統推動長照制度時，就已經有保險說或補助說兩種做法，但其實用保險難免會碰到全民健保狀況，保費一直節節升高，可能沒有使用到的人，對於增加這條支出會有反彈，但若用稅金支出，稅金也是全民的錢，或菸捐菸稅支出，坦白說也不完全。

黃偉哲說，從長照1.0到現在2.0，財源越廣越好，不管是保險制，大家繳一點點保費，由其他部份挹注，兩者兼而並蓄，並不需要以現行制度批評另外一種。

他認為，長照理念可以討論，但長照不是一個好的攻防標的，他說，韓市長可能是要找出讓全民都能了解，他已作好治國準備，所以在直播中開轟長照制度，可是，現在長照跟健保滿意度都很高，這時拿來做為選舉攻防標的，選民未必會埋單。

黃偉哲也說，韓市長若對長照制度有高瞻遠矚見解，我們樂意討論，但作為選舉攻防，這個時候不是好時機，也不是好武器，也可能是撿到一把假槍。

(中時 )