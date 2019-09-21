蔡、呂出席前立委謝聰敏追思禮拜，2人未碰面 11:392019/09/21 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（右）21日出席前立委謝聰敏追思禮拜並頒發褒揚令。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統呂秀蓮（中）21日出席前立委謝聰敏追思禮拜，但未與蔡英文總統碰面。（姚志平攝） 前副總統呂秀蓮21日出席前立委謝聰敏追思禮拜，對於蔡英文總統的博士論文爭議，呂表示她沒有懷疑蔡，衹是善意地建議蔡要快刀斬亂麻。（姚志平攝） 蔡英文總統21日出席前立委謝聰敏追思禮拜並頒發褒揚令，前副總統呂秀蓮亦出席，但2人未碰到面，對於蔡英文總統的博士論文爭議，呂表示她沒有懷疑蔡，衹是善意地建議蔡要快刀斬亂麻。 (中時 ) #出席 #蔡英文 #總統 #禮拜 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡論文爭議 徐世榮護航遭嗆：自侮人侮 19:012019/09/18 政治 蔡英文博士論文有人借閱了 閱讀規定超嚴格 21:492019/09/18 政治 彭文正爆蔡英文學術證據正在消失？ 網：快破案了 21:582019/09/18 政治 韓在本命區最落後 嚴防破窗效應 04:102019/09/20 政治要聞 走出韓粉舒適圈 04:102019/09/20 時論廣場 針對蔡英文論文 藍黨團建議成立調委會 11:072019/09/20 政治 5天斷2國 他說蔡該道歉 吳該下台 15:542019/09/20 政治 邦交國連2斷 蔡英文批大陸：目的是想扭轉總統大選 15:532019/09/20 政治 公開 才能平息論文門 04:102019/09/21 時論廣場 蔡英文論文事件延燒 LSE校友揭謎團 06:472019/09/21 政治 政治熱門新聞 蔡英文論文事件延燒 LSE校友揭謎團 - 政治 外交血崩 學者：一句話堵死蔡英文 - 政治 彭文正再爆蔡英文沒繳學費怎畢業？ 網：有人發抖了 - 政治 論文門疑點重重 律師分析：蔡提供的不是論文？ - 政治 命理師算蔡英文運勢 韓、蔡2020結局洩天機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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