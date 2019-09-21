前副總統呂秀蓮（中）21日出席前立委謝聰敏追思禮拜，但未與蔡英文總統碰面。（姚志平攝）

前副總統呂秀蓮21日出席前立委謝聰敏追思禮拜，對於蔡英文總統的博士論文爭議，呂表示她沒有懷疑蔡，衹是善意地建議蔡要快刀斬亂麻。（姚志平攝）

蔡英文總統21日出席前立委謝聰敏追思禮拜並頒發褒揚令，前副總統呂秀蓮亦出席，但2人未碰到面，對於蔡英文總統的博士論文爭議，呂表示她沒有懷疑蔡，衹是善意地建議蔡要快刀斬亂麻。

(中時 )