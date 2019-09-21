張允曦（小8）過去常給人丑角形象，最近搖身一變，拍攝時尚火辣大片，嶄露隱藏好身材。她不僅身材變好，還變得更有女人味，舉手投足、眉宇之間都流露青澀、害羞的氣息，與先前大喇喇的男孩子氣模樣大不相同。小8變美雙喜臨門，不僅桃花朵朵開，她害羞透露，「現在是進演藝圈以來的巔峰，從來沒有這麼多人約，創下人生新紀錄。」除此之外，她還打敗10位女星以上，成為第3代海芙音波代言人。

小8本身怕痛，從以前就不太敢嘗試醫美，儘管身邊的朋友個個固定進廠維修，她也堅持維持自然狀態。但近來心態轉變，為保持最佳狀態，決定好好寵愛自己，她也因內、外在的調整，得到不少收穫，她有感而發，「就像擦指甲油一樣，不是為了給誰看，自己看了開心就好，變美也是一樣。」過去她沒自信，容易遇到不適合的人，受了很多傷，現在感情觀改變，認為要先愛自己才能愛別人，把自己照顧好，對的人就會出現。

小8透露桃花很旺。（小8提供）

小8害羞表示，目前有3、4個追求對象，有運動型喜歡衝浪的男生，也有文青型的男生，被問到是否有藝人追求，她笑稱沒有，強調目前先以工作為重，「如果有不錯的對象，會讓他慢慢進入自己的生活圈。」近日她一襲中空火辣造型，大秀性感螞蟻腰，並獻出「第一次」體驗音波拉提，怕痛的她，本來還一度想打退堂鼓，結果當下看到右邊的法令紋消失，馬上躺好，要醫師繼續進行，她驚喜不已，「緊到不可思議。」

小8身材姣好超吸睛。（小8提供）

(中時 )