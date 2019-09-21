歌仔戲天王楊麗花將推出新劇《忠孝節義》，今（21日）她的愛徒陳亞蘭率主要演員紀麗如、葉麗娜、游耀光、陳怡真等人前往台中舉辦見面會造勢，粉絲送上台中名產太陽餅，預祝《忠孝節義》收視洋洋得意，讓陳亞蘭又驚又喜。

陳亞蘭在台中見面會宣布，楊麗花除了在《忠孝節義》擔任總導演、總製作並演出外，還演唱第一單元主題曲〈萬古流芳〉，透露楊麗花把全心全力都投入在歌仔戲精神令人動容。

國寶級的嗓音唱出劇中一代忠臣的蕩氣回腸，該曲歌詞由陳亞蘭與後起之秀Joyce填寫。陳亞蘭透露，「楊阿姨當時在錄音室配唱時，想到劇中她飾演的程嬰為拯救趙氏孤兒的過程，不禁潸然淚下」。

她說，劇中程嬰為營救趙氏孤兒，不惜與奸臣對抗，還捨子救孤，這樣的「忠義」行為，讓楊阿姨深受感動，觀眾可以藉由這首歌感受到楊阿姨無人能敵的豐沛情感與韻味，楊麗花更與戲迷約定「說好不哭」。

陳亞蘭也提到，楊麗花在錄音前會在家中練唱，因此在配唱過程唱一次就收工，展現國寶敬業態度，「楊阿姨以前就看過《趙氏孤兒》這齣戲，自己非常喜歡，她熟讀劇本融入角色情感，這首歌由楊阿姨來演唱是唯一首選」。

陳亞蘭形容，工作人員在錄音室聽到楊麗花現場演唱時，雞皮疙瘩簡直掉滿地，眼眶都紅了，「〈萬古流芳〉這首歌可說是一曲道盡楊阿姨飾演程嬰一角的捨子救孤的辛酸與不捨」。《忠孝節義》預計推出原聲帶供戲迷收藏。

(中時 )