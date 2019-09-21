塔巴颱風逼近，台北市長柯文哲今趕在颱風之前搭機到馬祖參訪，他笑稱自己是晴天娃娃、天氣很好。由於連江縣長劉增應是國民黨籍首長，此次與柯文哲同台備受關注，但兩人都強調，縣政、市政交流，都是為了地方與民眾努力。

北市府安排馬祖參訪行程，今第一站先與劉增應在南竿鄉介壽老人活動中心辦理縣市政治理交流會，分別致詞並開放在地村民參與及提問；接著參觀山隴蔬菜公園，再參加南竿鐵板慈悲關懷社區揭牌典禮；隨後轉往北竿，參訪北竿白沙港、橋仔社區、芹壁、坂里，最後再到馬祖酒廠、馬港天后宮。數個行程中，劉增應都會親自陪同。

柯文哲表示，雙方很多交流事項，特別在醫療、E化部分，劉縣長也到北市拜訪過，另外馬祖也在行銷觀光，「我來了，camera（指媒體）也會跟過來」。柯強調，兩人同台與黨籍無關，就是縣政交流、互相幫忙。

媒體詢問，先前雜誌公布首長滿意度，柯文哲成績不佳，反而劉增應年年評比滿意度都很高，會不會多向劉請教？柯說，劉增應是內科醫師，比較細心，做事比較細膩，讓人喜歡，我這種外科有時候太粗獷；劉則表示，台北市是全國首善之都，面對各種環境非常複雜，柯市長非常優秀傑出的外科醫師，我們能跟台北市學習的地方非常多，柯市長又在醫學訓練出來的，交流都是為了地方、市民、縣民來努力，互相學習交流造福民眾。

(中時 )