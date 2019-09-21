台灣網文作家團在兩岸青年網文比賽中獲得極佳成績。（記者洪肇君攝）

第二屆兩岸青年網路文學大賽21日上午在浙江杭州頒獎，台灣選手再度奪得一等獎，已連續兩岸拿下首獎。今年首獎得主筆名宴平樂，他興奮地表示，致力於文字創作，很想從浙江這個文學寶地出發，與大陸的同好共享文學之美。

今年兩岸青年網路文學大賽共徵集到682件作品，台灣有200名作者參加，年齡最小的是齊綸，年僅16歲，還在讀高中，以「獵魔．台北城」參賽入圍前十名，昨天不負眾望拿到三等獎。由於齊綸年齡太小，來到浙江還有父親陪同參加。

另一位三等獎台灣籍得主是MT奶茶寫的發條森林。

去年獲得一等獎的台灣作者納蘭採桑，作品已在大陸出書並取得不錯的成績，電子書也正在上架中。納蘭坦言，她一直認為，寫華文小說當然就要放眼兩岸市場，當年她投入小說創作，給自己設定的目標就是寫作一定要入圍、入圍一定要拿獎，趁年輕給自己開創出文學之路。

今年一等獎台灣作品「六合槍」，作者宴平樂表示，這是一部以民初軍閥混戰時期為背景的故事，既有中國傳統武術，也有兒女情愫。這一部作品在台灣初評時拿到最高分，送到浙江參加兩岸比賽，果然也獲大陸評審青睞，顯見兩岸華語小說的評審有共同語言。

宴平樂在台灣已出版過數部玄幻作品，他一直期望面向大陸市場，過去曾有小說在大陸的網文平台連載，只是成績並不理想。這次希望藉由獲獎，後續與主辦比賽的浙江文藝出版社合作，開啟大陸市場。

國台辦新聞局長馬曉光應邀致詞，他表示，兩岸交流方方面面，青年網路文學補足了過去缺乏的網路通俗文學這一塊，希望兩岸青年在網文比賽中汲取養分，促進互相了解。

(中時 )