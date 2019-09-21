大都會新秀真的狂！阿隆索(Pete Alonso)不僅拿下明星賽全壘打大賽冠軍，在21日面對紅人更敲出本季第50號全壘打，暫居大聯盟全壘打王，是繼洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)後，第2位50轟菜鳥。而更難得可貴的是，阿隆索是初亮相的新人球季就敲出50轟，為史上第一人。

阿隆索在8局上半面對紅人投手羅馬諾(Sal Romano)一顆偏低直球，敲成437英尺的2分全壘打，助大都會取得5比0領先，而這也是阿隆索本季第50轟，威猛表現根本不像是位年僅24歲的菜鳥。現在阿隆索在剩下的9場比賽，有望挑戰賈吉在2017年締造的新秀52轟大聯盟紀錄。

阿隆索在8月28日面對達比修有敲出第42號全壘打，已經破了大都會隊史最高紀錄，如今也是大都會隊史首位達成50轟的球員。賈吉在2016年8月開始，以菜鳥出賽27場，2017年新人年完整球季寫下52轟新秀紀錄。而難得可貴的是，阿隆索是一升上大聯盟的初亮相賽季就敲出50轟，是目前史上第一人。

大都會靠著麥尼爾(Jeff McNeil)、羅薩利歐(Amed Rosario)以及阿隆索的全壘打，以8比2大勝紅人，狄葛朗(Jacob deGrom)則是先發7局無失分，僅被敲4支安打、送出9次三振，奪下本季第10勝，自責分率僅2.51。

(中時電子報)