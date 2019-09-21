駕駛受困駕駛座，警消以機具將門撐開救人。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

駕駛受困駕駛座，警消以機具將門撐開救人。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

台南台84線東西向快速道路上午發生一起車禍，林姓女子開車行經大內3號橋路段時，不明原因竟撞上中央分隔島護欄，撞擊力道之大，車體受損變形，林女受困駕駛座，情況危急，警消獲報前往救援，協助林女脫困送醫，警方初步調查，肇事原因可能是強風導致，也有駕駛因撿東西自撞的說法，後續將釐清案情。

時序入秋，近日南部日、夜間都感受明顯風勢，沿海七股地區還颳起6級強風，善化警分局交通隊調查，林姓女子上午駕車從楠西要前往南科上班途中，行經該路段時颳起大風，駕駛一時驚慌，駕車偏離車道，自撞護欄後橫亙路中。

南市消防局據報出動警消前往馳援，玉井消防分隊長張明義、小隊長郭丁吉、隊員洪寶均與謝玉得等人到場後發現車體潰縮，林女夾在駕駛座動彈不得，身上多處傷口，血流如注，立刻以破壞器材將車門撐開救出林女，並送往麻豆新樓醫院救治。

林女一度還能說話，但獲救時意識陷入昏迷，警方調查現場後也盡速排除事故，恢復通車，詳細肇事原因有待後續調查釐清。

(中時 )