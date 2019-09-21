桂花潔白高雅、香氣佳，又有止咳、暖胃、安神功效，今秋就用桂花養生吧！晶瑩剔透的糖蜜包裹著一朵朵金黃花瓣，花香與蜜融合出的桂花釀，正是秋天的好滋味。

桂花又名木犀、十里香，古代詞人喜愛自比為桂花，引用其清雅高潔的品性，唐代李白、白居易，宋代歐陽修、辛棄疾，都以桂花入詩詞，李清照更讚譽桂花為「花中第一流」。桂又與「貴」諧音，在傳統婚禮中用桂花陪嫁象徵富貴。

作家琦君就愛桂花，迷人的原因在於十里聞香，還能入口。幼時在秋天搖下老宅樹上的桂花送給鄰里做糕餅，滿頭花朵浪漫極了。

「吃桂花」不僅詩情畫意，養生功效也獲醫家肯定。

《本草綱目》記載「桂花生津辟臭，化痰，治療風蟲牙痛」，可改善咳嗽症狀。桂花性溫、味辛，也有溫中散寒、暖胃止痛、促進循環的作用。台北馬偕紀念醫院中醫部主治醫師李炎東指出，中秋後天氣轉涼，此時用桂花泡茶服用，可達到腸胃保健效果。

桂花性溫，很適合秋冬時泡茶，但若是體質燥熱的人，如體溫偏高、口苦口臭、大便乾硬等，台北慈濟醫院中醫部主治醫師廖子嫻提醒，要謹慎使用。

從藥理學觀點，台北醫學大學藥學系名譽教授楊玲玲研究發現，桂花萃取物具有強大的抗氧化及神經保護作用，可用以研發成面膜、護膚霜等，成果刊登於《生醫科學期刊（Journal of Biomedical Science）》。

桂花能安定神經，《輔助療法（Complementary Therapies in Medicine）》期刊的研究指出，透過桂花油的芳香療法，可以有效降低受試者在接受結腸鏡檢查時的焦慮與不適感。

想用桂花保健，最簡單的做法就是曬乾泡茶。相較於玫瑰花、菊花等常見花茶，桂花的味道更為芬芳，清新不膩。李炎東提醒，桂花要乾燥後再製成茶飲，否則容易發霉壞掉。

楊玲玲建議，除了到中藥行購買，家裡若種有桂花，採下後放入冰箱，等水分蒸發摸起來乾燥後裝罐，可以保存花內的精油成分。如果用烘箱烘乾，則要控制溫度在37～~38℃左右，到花瓣顏色由白轉黃，乾燥即可使用。

從文化到日常保健，桂花早已深入生活之中。中秋佳節不妨享用桂花糕、桂花釀，或是自製桂花茶，賞月想像吳剛伐桂的傳說，讓優雅桂花香紓緩身心吧！

秋天暖胃、促消化 中醫推薦3桂花食譜

【桂花蜂蜜飲】（1人份）

圖為桂花蜂蜜飲。（圖片來源：林后駿）

材料：桂花3克、水200cc、蜂蜜適量

做法：將桂花放置熱水中沖泡，加入適量蜂蜜提味，即可飲用。

功效：溫暖身體、保健腸胃。

茶飲設計：台北馬偕紀念醫院中醫部主治醫師李炎東

【沁脾開胃飲】（1人份）

圖為沁脾開胃飲所需食材。（圖片來源：林后駿）

材料：桂花10克、烏梅10克、山楂10克、洛神花10克、甘草10克、炒麥芽10克，水500cc

做法：將藥材以熱水燜泡30分鐘即可飲用。

功效：桂花緩解腸胃不適，烏梅、山楂可以幫助消化，洛神花、炒麥芽開胃，甘草味道甘甜，也可補脾胃。

茶飲設計：台北慈濟醫院中醫部主治醫師廖子嫻

【桂花麵線】（4人份）

圖為桂花麵線。（圖片來源：林后駿）

材料：雞骨頭2個、小魚乾30克、香菇2朵、秋葵20條、麵線75克、桂花10克、枸杞30克、水2000cc

做法：

1.所有材料洗淨，香菇切絲。

2.將水、雞骨頭、小魚乾、香菇放入電鍋煮熟，秋葵與麵線分別燙熟。

3.撈出雞骨頭後作為湯頭，將秋葵切成片狀，放入湯中稍滾，到有點黏稠後熄火。

4.放入麵線，並將桂花、枸杞撒上即完成。

功效：桂花可以安神，又可以去除自由基，有抗氧化作用，老少咸宜。小魚乾含有鈣質，秋葵顧胃、穩定血糖，也適合糖尿病患者食用。若想吃雞肉，也可選擇帶骨雞腿熬煮。

食譜設計：台北醫學大學藥學系名譽教授楊玲玲

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(中時電子報)