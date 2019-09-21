清水紫雲巖主委吳勝隆（右五）帶領與會各界高喊韓國瑜「當選、當選」。（陳世宗攝）

韓國瑜指出，今天是921大大地震20周年，921對大家造成創痛，還好宗教給大家信仰和信心。（陳世宗攝）

牛罵頭信仰中心清水區紫雲巖今天主辦「台灣寺廟金蘭會」會員聯誼會，國民黨籍總統候選人韓國瑜受邀出席，透過這項全台最大的宗教界聯誼活動，請託宗教界團結力挺。

清水紫雲巖前廣場一早就出現大批韓粉，大家手持國旗等待韓國瑜，韓國瑜上午十點左右到場後，支持者熱情包圍韓國瑜，並不斷高喊「總統好」。

清水紫雲巖主委吳勝隆在金蘭會中表示，今天韓國瑜到場，是因為許多寺廟會員建議邀請他來，以表達宗教界支持的決心；獲得與會宮廟代表報以熱烈的掌聲。

韓國瑜指出，今天是921大大地震20周年，921對大家造成創痛，還好宗教給大家信仰和信心，長期以來宗教界祈禱台灣人民幸福平安，是安定人心的力量；最近一星期內有兩個國家跟台灣斷交，希望宗教界繼續安定人心，也希望大家跟宗教界多多照顧弱勢族群，讓社會更詳和。

韓國瑜致詞後，台灣金蘭會會長王明義、清水紫雲巖主委吳勝隆，與出席盛會的紅派前總統府秘書長廖了以、前議長張清堂、市長盧秀燕、立委江啟臣、議長張清照；黑派鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恆、副議長顏莉敏等人，與在場80個寺廟代表一起高喊「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜一一向在場寺廟代表握手致意，停留10分鐘左右趨車趕往下一站行程。

台灣寺廟金蘭會全台共有80個會員，每3個月辦1次會員聯誼大會，全部輪辦一次要花上20年；這次由清水紫雲巖主辦中午席開124桌，宗教界利用這次難得的機會與台中市紅黑派力邀韓國瑜出席，表達團結支持的態度。

(中時 )